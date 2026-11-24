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संवाद न्यूज एजेंसीगन्नौर। गांव बजाना खुर्द के राजकीय स्कूल के खेल मैदान में आयोजित 46वीं सीनियर जिला वालीबॉल चैंपियनशिप में जवाहरा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल मुकाबले में जवाहरा ने मेजबान बजाना खुर्द की टीम को लगातार दो सेटों में हराकर खिताब अपने नाम किया। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा दमखम लगाया।फाइनल में जवाहरा की टीम ने पहले सेट में 25-22 और दूसरे सेट में 25-23 के अंतर से जीत दर्ज की। करीब 16 टीमों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और दमदार प्रदर्शन से दर्शकों का ध्यान खींचा। फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में खेलप्रेमी पहुंचे और तालियों के साथ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक के भाई वीरेंद्र कादियान पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फाइनल मुकाबले का शुभारंभ कराया। इसके बाद विजेता जवाहरा और उपविजेता बजाना खुर्द की टीम को सम्मानित किया। वीरेंद्र कादियान ने कहा कि खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं होते, बल्कि युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास करने और खेल भावना के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह सांगवान, संयोजक वासुदेव कादियान, डॉ. संदीप कादियान, डॉ. नवीन कादियान, कोच जस्सी, कोच तनीष और कोच अरुण भी मौजूद रहे।