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- दिल्ली में दीनबंधु सर छोटूराम जयंती समारोह में किया सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। गांव भैंसवान खुर्द निवासी अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट स्वीटी मलिक को भारत गौरव अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया है। स्वीटी को यह सम्मान हिमालय के दुर्गम रास्तों पर साइकिलिंग कर श्रीनगर से कन्याकुमारी का सफर तय करने के लिए मिला है। नई दिल्ली में आयोजित दीनबंधु सर छोटूराम जयंती समारोह में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया।स्वीटी मलिक ने बताया कि कालीरमन फाउंडेशन के तत्वावधान में 24 नवंबर को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के मावलंकर हॉल में 12वां भारत गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 31 हस्तियों को सम्मानित किया।2024 में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की थी साइकिलिंगवर्ष 2024 में स्वीटी मलिक ने देश की कठिन साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में शामिल श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आयोजित रेस में भाग लिया था। लंबी दूरी की इस चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उन्होंने हरियाणा और अपने गांव का नाम रोशन किया। साइकिलिंग के प्रति उनका समर्पण और निरंतर अभ्यास उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है।फिट इंडिया एंबेसडर के रूप में कर रहीं जागरूकस्वीटी मलिक फिट इंडिया एंबेसडर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। वह युवाओं और महिलाओं को नियमित व्यायाम, साइकिलिंग और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। भारत गौरव अवार्ड मिलने पर उन्होंने इसे अपने खेल सफर और सामाजिक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण सम्मान बताया।