फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Husband arrested for burning his wife to death

Sonipat News: पत्नी को जलाकर मारने के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 02:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 13 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Husband arrested for burning his wife to death
गन्नौर। खेड़ी गुज्जर गांव में शराब के नशे में पेट्रोल से आग लगाकर पत्नी की हत्या के आरोपी पति विकास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से उसे एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेगी।
विज्ञापन

पानीपत के गांव छाजपुर निवासी कुशल ने गन्नौर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी बहन कोमल (25) की शादी करीब चार साल पहले गांव खेड़ी गुज्जर निवासी विकास के साथ हुई थी। उन्होंने आरोप था कि विकास शराब पीकर झगड़ा करता था।
विज्ञापन

शुक्रवार रात विकास ने शराब के नशे में पत्नी कोमल पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आग लगने से कोमल गंभीर रूप से झुलस गई थी। बहन ने पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

गन्नौर थाना प्रभारी बीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर आरोपी विकास को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed