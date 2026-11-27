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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। गांव ककरोई में सैकड़ों बंदरों की मौजूदगी ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। आए दिन बंदरों के लोगों को काटने की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जिला पार्षद संजय बड़वासनी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और बंदरों को जल्द पकड़ने की मांग की।नीरज, संदीप, प्रदीप, जगदीश, सतीश ने कहा कि गांव में बंदरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बंदर आए दिन ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें काट रहे हैं। इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप लगाया कि सोनीपत शहर में बंदर पकड़ने के बाद उन्हें बड़वासनी, महलाना और ककरोई गांवों में छोड़ दिया जाता है।उन्होंने कहा कि बंदरों को पकड़ने के बाद उनके रहने और देखभाल के लिए स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस प्रकार गोवंश के लिए गोशालाएं बनाई गई हैं, उसी तरह बंदरों के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन पकड़े गए बंदरों को किसी सुरक्षित स्थान या जंगलों में छोड़ने की व्यवस्था करें, ताकि वे दोबारा गांवों और शहरों की आबादी में पहुंचकर लोगों के लिए परेशानी न बनें। संजय बड़वासनी ने चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू नहीं किया गया तो ग्रामीण एकजुट होकर अधिकारियों को बंदर पकड़कर उपहार स्वरूप सौंपेंगे।विभाग की ओर से गांवों से जल्द बंदर पकड़वाकर जंगलों में छोड़े जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।अंकुर कुमार, बीडीपीओ