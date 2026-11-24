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संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। पुरानी सब्जी मंडी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में मंगलवार को गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव मनाया गया। गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ हुआ। गुरुवाणी में मुख्य ग्रंथी भाई जसबीर सिंह ने गुरु की महिमा का गुणगान कर संगत को निहाल किया।कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेककर मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जात-पात और ऊंच-नीच से ऊपर उठकर समानता, प्रेम, सेवा और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। उनके द्वारा दिखाया गया सत्य, ईमानदारी और निःस्वार्थ सेवा का मार्ग संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है।गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनमोहन सिंह ने कहा कि गुरुनानक देव ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा, छुआछूत का विरोध, सभी को बराबर समझना उनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं। गुरुनानक देव की इन्ही शिक्षाओं का संदेश देने के लिए गुरुद्वारा में गुरुवाणी का पाठ किया गया। गुरुवाणी और गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर श्रद्धालु निहाल हुए। इसके बाद लंगर लगाया गया।