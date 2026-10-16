Sonipat News: सोनीपत में पहले फैक्टरियों में लगी आग

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- 07 जुलाई को राई औद्योगिक क्षेत्र स्थित लाइटर निर्माण फैक्टरी में आग लगी। उसने प्लाईवुड फैक्टरी और प्लास्टिक दाना निर्माण इकाई को भी अपनी चपेट में ले लिया।

- 21 जून को कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की गत्ता फैक्टरी में भीषण आग लगी।

- 29 मई पुराना औद्योगिक क्षेत्र में बांस गोदाम व पेंट फैक्टरी में आग लगी।

- 03 अप्रैल को कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग, पंखा-कूलर बनाने की चार फैक्टरियां चपेट में आई।

- 26 दिसंबर, 2025 कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में पॉलिथीन रैपर फैक्टरी में आग लगी।

- 10 मई, 2025 को कुंडली औद्योगिक क्षेत्र स्थित फुटवियर फैक्टरी में भीषण आग लगी।

- 05 नवंबर, 2024 बड़ी औद्योगिक क्षेत्र की निर्माणाधीन फैक्टरी में वेल्डिंग करते लगी आग, पड़ोस की फैक्टरी भी खाक।

- 04 अक्तूबर, 2024 को रतनगढ़ में गैस लाइटर बनाने की फैक्टरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी।

-28 सितंबर, 2024 को गांव रिढाऊ में ग्रामीण के घर में चलाई जा रही अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट हो गया था। इसमें बच्चे व दो महिलाओं की जान चली गई थी।

-13 जून, 2024 को फोम फैक्टरी के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ था।

-31 मई, 2024 को खरखौदा के फिरोजपुर बांगर की पेंट फैक्टरी में आग लगी।

-30 मई, 2024 को कुंडली की दो फैक्टरियों में आग लगी थी। कुंडली के फेज-5 में एक ही भवन के दो फ्लोर पर चल रही फैक्टरियों में आग लगी थी।

-28 मई, 2024 को राई औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी में सॉल्वेंट का ड्रम फट गया था। इस हादसे में दो उद्योगपतियों सहित 14 लोगों की जान जा चुकी है।

-16 मई, 2024 को प्याऊ मनियारी में कत्था फैक्टरी के अंदर बॉयलर फटा था। इसमें छह श्रमिकों की जान गई थी।

- 07 मई 2024 को सोनीपत के गांव जाहरी में बीयर फैक्टरी में बॉयलर फटने से श्रमिक की जान गई थी।

सोनीपत में पहले फैक्टरियों में आग लग चुकी है।