Sonipat News: बारोटा फैक्टरी में आग से करोड़ों के नुकसान का अंदेशा, आकलन बाकी

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नुकसान की सही तस्वीर फैक्टरी मालिकों के आने और संयुक्त निरीक्षण के बाद ही सामने आएगी। घटना की सूचना मिलते ही पूरी टीम फैक्टरी में पहुंच गई थी। इसी कारण वहां मौजूद कई लोगों की जान बचाई जा सकी।एसीपी विपिन कादियान ने बताया कि घटना के कारणों की जांच संबंधित विभाग और संस्थाओं के माध्यम से करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें दोषी मिलने वालों या परिजनों के बयान के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी में एक और मामला है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आग से हुए नुकसान का सही मूल्यांकन फैक्टरी मालिकों के आने पर ही संभव होगा। इसके बाद एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की टीमें घटना की जांच कर रहीं हैं।