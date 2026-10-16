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Sonipat News: बारोटा फैक्टरी में आग से करोड़ों के नुकसान का अंदेशा, आकलन बाकी

Fri, 16 Oct 2026 02:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 16 Oct 2026 02:31 AM IST
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Fire breaks out at a factory near Barota
बारोटा फैक्टरी में आग से करोड़ों के नुकसान का अंदेशा।
सोनीपत। बारोटा के पास एक फैक्टरी में लगी आग से हुए आर्थिक नुकसान का वास्तविक आकलन अभी नहीं हो सका है। प्रशासन का कहना है कि आग से करोड़ों रुपये के नुकसान का अंदेशा है। पुलिस और प्रशासन फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटे हैं।
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नुकसान की सही तस्वीर फैक्टरी मालिकों के आने और संयुक्त निरीक्षण के बाद ही सामने आएगी। घटना की सूचना मिलते ही पूरी टीम फैक्टरी में पहुंच गई थी। इसी कारण वहां मौजूद कई लोगों की जान बचाई जा सकी।
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एसीपी विपिन कादियान ने बताया कि घटना के कारणों की जांच संबंधित विभाग और संस्थाओं के माध्यम से करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें दोषी मिलने वालों या परिजनों के बयान के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी में एक और मामला है।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आग से हुए नुकसान का सही मूल्यांकन फैक्टरी मालिकों के आने पर ही संभव होगा। इसके बाद एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की टीमें घटना की जांच कर रहीं हैं।
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