संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। आहुलाना गांव में स्थित चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल के सामने किसानों ने अपना धरना बुधवार को भी जारी रखा। धरने का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक लठवाल ने किया।उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने के भाव में जो वृद्धि की है, किसान उससे संतुष्ट नहीं हैं। प्रदेश में फिलहाल गन्ने का भाव मात्र 430 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि चीनी का भाव 65 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम है। चीनी के भाव की तुलना में गन्ने के भाव में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे किसानों को गन्ने की खेती में नुकसान हो रहा है। जबकि गन्ने से तैयार चीनी व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में कई जिलों में किसान गन्ने के भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर चीनी मिलों के बाहर धरना पर बैठे हैं। जब तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया जाता है, तब तक किसान गन्ने की कटाई व छिलाई का कार्य शुरू नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि नवंबर माह के मध्य तक चीनी मिलों के पेराई सत्र को लेकर शेड्यूल जारी हो जाता है। इस बार चीनी मिलों को चालू करने को लेकर कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। किसानों ने सरकार से गन्ने का भाव जल्द बढ़ाने और चीनी मिलों का शेड्यूल जारी करने की मांग की।