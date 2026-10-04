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Sonipat News: ट्रक की टक्कर से बिजली का एच-पोल व ट्रांसफार्मर टूटा

Sun, 04 Oct 2026 02:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:50 AM IST
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Electric H-pole and transformer toppled after being hit by a truck.
खरखौदा। गांव पिपली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बिजली का एच-पोल और उस पर लगा ट्रांसफार्मर टूट गया। इस हादसे में बिजली निगम को करीब तीन लाख साठ हजार रुपये का नुकसान हुआ।
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कनिष्ठ अभियंता त्रिलोक की शिकायत पर खरखौदा थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। त्रिलोक ने बताया कि 30 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे यह घटना हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे स्थित एच-पोल पर लगे ट्रांसफार्मर को जोरदार टक्कर मारी थी।
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टक्कर से एच-पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रक चालक की पहचान झज्जर जिले के बगपुर निवासी वासुदेव के रूप में हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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