Sonipat News: रेलवे रोड पर बारिश के पानी से भरे गड्ढे में पलटी ई-रिक्शा, सवारियां सुरक्षित
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 17 Oct 2026 03:14 AM IST
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गन्नौर। रेलवे रोड पर शहीद चौक के पास शुक्रवार को बारिश के पानी से भरे गड्ढे में सवारियों से भरी ई-रिक्शा पलट गई। हादसे में रिक्शा में सवार लोग बाल-बाल बच गए। सड़क पर पानी भरा होने के कारण चालक को गड्ढे का पता नहीं चल पाया।
रेलवे रोड पर इन दिनों पानी निकासी के साथ ही पेयजल सप्लाई के पाइप दबाने का काम कराया जा रहा है। इस कारण सड़क पर कई जगह गड्ढे बने हैं। बारिश होने पर इनमें पानी भर जाने से वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। इससे हादसों की आशंका बनी रहती है।
स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान पर पहले भी वाहन गड्ढों में पलट चुके हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। कार्यस्थल पर चेतावनी बोर्ड और संकेतक लगाए जाने से वाहन चालकों को पहले ही सतर्क किया जा सकता है।
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लोगों ने प्रशासन से गड्ढों की मरम्मत करवाने और निर्माण स्थल पर सुरक्षा के उचित प्रबंध करने की मांग की है ताकि वाहन चालकों, राहगीरों को परेशानी न हो और हादसों की आशंका कम की जा सके।
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रेलवे रोड पर इन दिनों पानी निकासी के साथ ही पेयजल सप्लाई के पाइप दबाने का काम कराया जा रहा है। इस कारण सड़क पर कई जगह गड्ढे बने हैं। बारिश होने पर इनमें पानी भर जाने से वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। इससे हादसों की आशंका बनी रहती है।
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स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान पर पहले भी वाहन गड्ढों में पलट चुके हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। कार्यस्थल पर चेतावनी बोर्ड और संकेतक लगाए जाने से वाहन चालकों को पहले ही सतर्क किया जा सकता है।
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लोगों ने प्रशासन से गड्ढों की मरम्मत करवाने और निर्माण स्थल पर सुरक्षा के उचित प्रबंध करने की मांग की है ताकि वाहन चालकों, राहगीरों को परेशानी न हो और हादसों की आशंका कम की जा सके।