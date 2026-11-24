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सोनीपत। नेशनल हाईवे-44 पर बीसवां मील चौक फ्लाईओवर के ऊपर तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से दूसरे कैंटर चालक की मौत हो गई। कैंटर ने आगे चल रहे दूसरे कैंटर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चालक खिड़की से बाहर गिर गए और अपने कैंटर के नीचे आ गए।बिहार के छपरा जिले के गांव मोथाहा निवासी शिव शंकर राय ने राई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उनके बेटे अजय कुमार (19) खरखौदा स्थित निटको कंपनी के कैंटर पर चालक की नौकरी करते थे। उनके बेटे कैंटर लेकर कुंडली से खरखौदा की तरफ जा रहे थे। जब वह बीसवां मील चौक के पास पहुंचे तो पीछे से आए कैंटर ने उनके बेटे के कैंटर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनका बेटा कैंटर की खिड़की से निकलकर बाहर सड़क पर जा गिरे। वह अपने ही कैंटर के टायर से कुचले गए। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मामले की सूचना पर वह थाने में पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज कराई।थाना प्रभारी यशबीर सिंह ने बताया कि कैंटर की टक्कर से बाहर गिरे दूसरे कैंटर का चालक अपनी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।