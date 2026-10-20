टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: रेहान का दोस्त सोनीपत से डिटेन, मां बोलीं- बेटा बेकसूर, एक ही किडनी पर चल रही जिंदगी

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले की जांच की आंच अब हरियाणा के सोनीपत तक पहुंच गई है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी रेहान के बचपन के दोस्त समीर को हिरासत में लिया है। पुलिस टीम समीर को अज्ञात स्थान पर रखकर पूछताछ कर रही है। हालांकि, शुरुआती जांच और पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभी तक इस फायरिंग कांड में समीर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई है।

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जानकारी के अनुसार, समीर और रेहान पुराने पड़ोसी होने के साथ-साथ बचपन के अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व में दोनों अवैध हथियार रखने के एक मामले में साथ जेल भी जा चुके हैं। इसी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और दोस्ती के आधार पर पुलिस ने तार जोड़ते हुए 18 अक्तूबर को सोनीपत से समीर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।समीर का नाम इस हाई-प्रोफाइल फायरिंग केस में सामने आने के बाद से उसके परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। समीर की मां ने अपने बेटे को पूरी तरह बेकसूर बताते हुए रोते हुए कहा कि मेरे बेटे का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वह 11वीं कक्षा का छात्र है और नियमित रूप से स्कूल जाता है। जेल से छूटने के बाद उसने रेहान से कभी कोई संपर्क नहीं रखा। दोनों पहले साथ रहते थे, लेकिन अब काफी समय से अलग रह रहे थे। मां ने भावुक होते हुए यह भी बताया कि समीर की एक किडनी नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। वह शारीरिक रूप से भी काफी कमजोर है।समीर की मौसी ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेल से आने के बाद समीर सुधर चुका था। वह स्कूल से आने के बाद पूरा दिन घर पर ही रहता था। परिजनों का यह भी दावा है कि समीर के पास अपना कोई मोबाइल फोन तक नहीं है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से यह साफ देखा जा सकता है कि वह लगातार घर पर ही मौजूद था।