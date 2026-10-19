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फिल्म निर्माता अमित जानी का दावा: थाने पहुंच जताई हमले की आशंका, कहा-हथियार दिखाकर रोकने की कोशिश हुई

Mon, 19 Oct 2026 09:26 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Published by: Nivedita Updated Mon, 19 Oct 2026 09:26 AM IST
सार

अमित जानी को पहले भी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं। गिरोहों से खतरे की आशंका के बीच ही उन्होंने पीछा किए जाने का आरोप लगाया है।

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Film producer Amit Jani expressed apprehension about potential attack on himself in Sonipat
थाने पहुंचे फिल्म निर्माता अमित जानी - फोटो : संवाद

विस्तार
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फिल्म निर्माता अमित जानी ने सोनीपत में खुद पर हमले की आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार रात माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौटते समय उनका पीछा किया गया। जान बचाने के लिए वे कुंडली थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
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यह घटना नेशनल हाईवे 352 ए पर देवडू गांव से आगे बताई जा रही है। जानी ने बताया कि सफेद कार में सवार कुछ लोगों ने हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की। अमित जानी को पहले भी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं। गिरोहों से खतरे की आशंका के बीच ही उन्होंने पीछा किए जाने का आरोप लगाया है। भारत सरकार की ओर से अमित जानी को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। घटना के समय फिल्म निर्देशक भारत सिंह श्रीनेत समेत कई लोग उनकी गाड़ी में मौजूद थे।
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अमित जानी ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। जान बचाने के लिए वे सीधे कुंडली थाने पहुंचे। उन्होंने पहले कुंडली थाना और बाद में मुरथल थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है। अमित जानी उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 24 के रहने वाले हैं।
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