: मेयर बोले- सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली बच्चों को भी मिले आगे बढ़ने के समान अवसरसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। पुरखास अड्डा स्थित अपने कार्यालय में मेयर राजीव जैन ने खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभावान बच्चों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। समारोह में प्रिशा, मान्या, रिदम, कायना, रोहन, तनिष्का उर्फ परी, तपस्या, जिया, अयान बत्रा, कुलजोत, कृष्णा, परी और खनक सहित अनेक प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।मेयर राजीव जैन ने कहा कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल उन्हें सही मंच और प्रोत्साहन देने की है। लिम्बो स्केटिंग जैसे कठिन खेल में बच्चों का बस और वैन जैसी बड़ी गाड़ियों के नीचे से स्केटिंग करते हुए निकलना उनकी मेहनत, साहस, शारीरिक संतुलन और निरंतर अभ्यास का उदाहरण है। खेलों से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और आगे बढ़ने की भावना विकसित होती है। इस दौरान दुष्यंत सैनी, भावना, पवन कुमार, इंडिया कोऑर्डिनेटर सोनिया चौहान, प्रिया, संजना कुमारी और कोमल सैनी भी मौजूद रहे।