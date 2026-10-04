Sonipat News: महम रोड पर कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर, दो घायल

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रविंद्र ने बरोदा थाना में दर्ज शिकायत में बताया कि वह मदीना डाकघर में नौकरी करता है। 28 सितंबर को वह बाइक से गोहाना मुख्य डाकघर से डाक लेने जा रहा था। उसके साथ गांव का वकील भी था। बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी के पास पीछे से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। रविंद्र के अनुसार कार एक महिला चला रही थी, जो हादसे के बाद कार सहित मौके से फरार हो गई। विज्ञापन

थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और कार चालक की तलाश जारी है। रविंद्र ने बरोदा थाना में दर्ज शिकायत में बताया कि वह मदीना डाकघर में नौकरी करता है। 28 सितंबर को वह बाइक से गोहाना मुख्य डाकघर से डाक लेने जा रहा था। उसके साथ गांव का वकील भी था। बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी के पास पीछे से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। रविंद्र के अनुसार कार एक महिला चला रही थी, जो हादसे के बाद कार सहित मौके से फरार हो गई।थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और कार चालक की तलाश जारी है।

गोहाना। महम रोड पर बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी के पास तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में मदीना निवासी रविंद्र और वकील घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया।