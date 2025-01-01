Sonipat News: धान की बंपर आवक से नई अनाज मंडी में बिगड़ी व्यवस्था, मंडी से मुख्य सड़कों तक लगा जाम

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उपमंडल में इन दिनों धान की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश किसान मशीनों से फसल की कटाई करवा रहे हैं और कटाई होते ही धान को सीधे मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों का मंडी पहुंचने का सिलसिला तड़के करीब चार बजे से ही शुरू हो जाता है। इसके चलते मंडी में रोजाना बड़ी मात्रा में धान पहुंच रहा है। दूसरी ओर, जितनी तेजी से फसल मंडी में आ रही है, उतनी गति से उसका उठान नहीं हो पा रहा है। नतीजतन मंडी परिसर में धान के ढेर बढ़ते जा रहे हैं और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही से व्यवस्था प्रभावित हो रही है।एक दिन मंडी बंद रखने के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्थाधान के उठान के लिए शुक्रवार को भी नई अनाज मंडी बंद रखी गई थी, ताकि मंडी में पहले से पहुंची फसल का उठान किया जा सके। इसके बावजूद शनिवार को एक साथ बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने से मंडी में फिर अव्यवस्था की स्थिति बन गई। 65 हजार क्विंटल धान की आवक ने मंडी परिसर पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया। मंडी में जगह की कमी के कारण किसानों को फसल रखने और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां निकालने में परेशानी हुई। वहीं, मंडी के आसपास की मुख्य सड़कों पर भी वाहनों की कतारें लग गईं।अब तक मंडी में पहुंचा करीब 11 लाख क्विंटल धानधान के सीजन में नई अनाज मंडी में अब तक करीब 11 लाख क्विंटल फसल की आवक हो चुकी है। लगातार बढ़ती आवक के बीच उठान की गति तेज करना मंडी प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। यदि आवक और उठान के बीच संतुलन नहीं बना तो आने वाले दिनों में मंडी परिसर के साथ-साथ आसपास की सड़कों पर भी यातायात का दबाव बढ़ सकता है।दिवाली पर रविवार को बंद रहेगी धान की खरीददि फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन, गोहाना के प्रधान संदीप मलिक ने बताया कि नई अनाज मंडी में धान की आवक लगातार अधिक हो रही है। आवक के मुकाबले उठान प्रभावित होने के कारण मंडी में फसल का दबाव बढ़ रहा है। रविवार को दिवाली का त्योहार होने के चलते मंडी में धान की खरीद बंद रखी जाएगी। इस संबंध में किसानों को भी पहले से सूचित कर दिया गया है।