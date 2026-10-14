फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   BPSMV alumnus Rohan Nath appointed Naib Tehsildar in Uttarakhand

Sonipat News: बीपीएसएमवी के पूर्व छात्र रोहन नाथ उत्तराखंड में बने नायब तहसीलदार

Wed, 14 Oct 2026 02:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 14 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
BPSMV alumnus Rohan Nath appointed Naib Tehsildar in Uttarakhand
बीपीएस महिला विवि में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित पूर्व छात्र रोहन नाथ के साथ कुलपति प्रो. सुद
गोहाना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 25 सितंबर को नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया है। इसमें भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल के पूर्व छात्र रोहन नाथ का भी चयन हुआ है। उनकी उपलब्धि पर कुलपति प्रो. सुदेश ने कहा कि रोहन ने दसवीं तक की शिक्षा विश्वविद्यालय के कैंपस स्कूल से प्राप्त की।
विज्ञापन

इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा, उत्तराखंड से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की।
विज्ञापन

रोहन ने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा मई 2025 और मुख्य परीक्षा सितंबर 2025 में हुई। इस साल जुलाई में साक्षात्कार के बाद 25 सितंबर को परिणाम घोषित हुआ। फिलहाल वह नैनीताल में प्रशिक्षण ले रहे हैं। रोहन का कहना है कि उनका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed