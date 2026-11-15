Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Bhiwani and Charkhi Dadri emerge as champions in Sepaktakraw competition

Sonipat News: सेपकटकरा प्रतियोगिता में भिवानी और चरखी दादरी चैंपियन

Sun, 15 Nov 2026 02:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Bhiwani and Charkhi Dadri emerge as champions in Sepaktakraw competition
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहतक। रुड़की के यश कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 13 से 15 नवंबर तक अस्मिता राज्य सेपकटकरा प्रतियोगिता आयोजित हुई। रेगु इवेंट में भिवानी और चरखी दादरी की टीमों ने विभिन्न वर्गों में पहला स्थान हासिल किया। सब जूनियर वर्ग के रेगु इवेंट में भिवानी की टीम चैंपियन बनी। सोनीपत दूसरे स्थान पर रहा जबकि चरखी दादरी और झज्जर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।
जूनियर वर्ग में चरखी दादरी ने पहला स्थान प्राप्त किया। सोनीपत दूसरे और महेंद्रगढ़ व भिवानी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। सीनियर वर्ग में भी चरखी दादरी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। भिवानी दूसरे और सोनीपत व झज्जर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।
विज्ञापन

प्रतियोगिता भारतीय खेल प्राधिकरण और खेलो इंडिया के अस्मिता उपक्रम के तहत आयोजित की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को सेपकटकरा खेल में आगे बढ़ने के अवसर देना है। प्रतियोगिता में 15 जिलों की करीब 200 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

हरियाणा सेपकटकरा एसोसिएशन के महासचिव शमशेर सिंह सरोहा ने बताया कि इसमें रेगु, क्वाड और डबल इवेंट के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ भारतीय सेपकटकरा फेडरेशन के कार्यकारी सदस्य भूपेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, सह सचिव मूर्ति हुड्डा और कार्यकारी सदस्य सुनील कुमार मौजूद रहे। चयन समिति संयोजक नरेश कुमार ढिल्लों और रेफरी आयोग के चेयरमैन दशरथ रंगा भी उपस्थित थे।

सब जूनियर वर्ग में झज्जर ने पलवल, रोहतक ने हांसी, करनाल ने पानीपत को हराया
प्रतियोगिता के क्वाड इवेंट में भी टीमों के बीच कड़े मुकाबले हुए। सीनियर वर्ग में चरखी दादरी ने करनाल को हराया, महेंद्रगढ़ ने जींद को और भिवानी ने रोहतक को शिकस्त दी। जूनियर वर्ग में चरखी दादरी ने झज्जर, रोहतक ने पानीपत और भिवानी ने पंचकूला को हराया। वहीं, सब जूनियर वर्ग में झज्जर ने पलवल, रोहतक ने हांसी, करनाल ने पानीपत और भिवानी ने रेवाड़ी को हराकर अगले दौर में जगह बनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed