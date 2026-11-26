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- पांचवीं में 100 और सातवीं कक्षा में करीब 40 सीटों पर मिलेगा प्रवेश- 31 दिसंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 7 जनवरी तक मौका- मार्च के पहले सप्ताह में घोषित होगा प्रवेश परीक्षा का परिणामसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय राई में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए दाखिला प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। पांचवीं और सातवीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। पांचवीं कक्षा में 100 सीटें निर्धारित हैं, जबकि सातवीं में करीब 40 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। हालांकि, सातवीं कक्षा में सीटों की संख्या में बदलाव संभव है। इसके अलावा किसी अन्य कक्षा में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश नहीं दिया जाएगा।प्रवेश प्रक्रिया को लेकर 21 नवंबर को प्राचार्य एवं निदेशक दिनेश कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आवेदन की समय-सीमा, आयु सीमा, फीस, प्रवेश परीक्षाओं और खेलों की श्रेणियों सहित विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लिए गए। इसके तहत दाखिले का पूरा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।विद्यालय में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 1 जनवरी से 7 जनवरी 2027 तक आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। इसके बाद फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में पीईएसएटी (फिजिकल टेस्ट) आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में होगी। प्रवेश का अंतिम परिणाम मार्च 2027 के पहले सप्ताह में घोषित किया जाएगा।सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपये आवेदन शुल्कप्रॉस्पेक्टस का शुल्क पिछले वर्ष के समान रखा गया है। हरियाणा के सामान्य, ईडब्ल्यूएस और बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हरियाणा से बाहर के सभी अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, हरियाणा के डीएससी और ओएससी वर्ग के अभ्यर्थियों व विद्यालय कर्मचारियों के बच्चों के लिए यह शुल्क 1500 रुपये होगा। एक ही आवेदन संख्या पर दो बार भुगतान होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी।जन्मतिथि के आधार पर तय होगी आयु सीमाप्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की आयु की गणना 31 मार्च 2027 को आधार मानकर की जाएगी। पांचवीं कक्षा में दाखिले के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार सातवीं कक्षा में प्रवेश के लिए जन्मतिथि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच होना अनिवार्य है। जन्म प्रमाणपत्र का पंजीकरण बच्चे के जन्म के दो वर्ष के भीतर होना चाहिए।आठ खेलों में ओएसपी श्रेणी के तहत मिलेगा प्रवेशखेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (ओएसपी) श्रेणी के तहत आठ खेलों को शामिल किया गया है। इनमें एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, घुड़सवारी, राइफल शूटिंग, टेनिस और वालीबॉल शामिल हैं। इस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए संबंधित दिशा-निर्देश खेल प्रभारी की ओर से अनुमोदित किए जाएंगे।