Sonipat News: सेक्टरों के मास्टर रोड की बदलेगी सूरत, फुटपाथ निर्माण और मरम्मत पर खर्च होंगे 5.50 करोड़

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योजना के तहत सेक्टर-8/19 और 18/19 के बीच स्थित 45 मीटर चौड़ी सड़क पर फुटपाथ बनाया जाएगा। इससे पैदल चलने वाले लोगों को आवागमन के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक जगह मिल सकेगी। सेक्टरों में सड़क किनारे पैदल चलने वाले लोगों को होने वाली परेशानी कम करने के लिहाज से यह कार्य महत्वपूर्ण माना जा रहा है।स्वर्णप्रस्थ स्कूल रोड से सेक्टर-18ए तक होगी मरम्मत :दूसरे कार्य के तहत सेक्टर-18 और 19 के बीच स्वर्णप्रस्थ स्कूल रोड से सेक्टर-18ए की ओर जाने वाली 45 मीटर चौड़ी मास्टर रोड की विशेष मरम्मत की जाएगी। सड़क की मरम्मत होने से वाहन चालकों को राहत मिलने और सेक्टरों के बीच आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।टेंडर प्रक्रिया के बाद शुरू होंगे कार्य :एसएमडीए ने दोनों कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। प्रक्रिया पूरी होने और एजेंसी तय होने के बाद निर्माण व मरम्मत कार्य शुरू किए जाएंगे। इन कार्यों का उद्देश्य सेक्टरों की प्रमुख सड़कों की स्थिति सुधारने के साथ पैदल राहगीरों की सुविधा बढ़ाना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है।सेक्टर-8/19 और सेक्टर-18/19 के बीच 45 मीटर चौड़ी सड़क पर फुटपाथ निर्माण व सेक्टर-18 और 19 के बीच मास्टर रोड की विशेष मरम्मत के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इस कार्य पर 5.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निविदा का आवंटन होने के बाद निर्माण कार्य कराया जाएगा। - यजेश मोहन मेहरा, मुख्य अभियंता, एसएमडीए, सोनीपत।