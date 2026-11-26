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- मुख्यमंत्री के हाथों होगा संग्रहालय का लोकार्पण, पर्यटकों के लिए खुलेगा विरासत का खजानाफोटो 08: सोनीपत के कोट मोहल्ला स्थित स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में विश्व धरोहर सप्ताह के समापन अवसर पर विद्यार्थियों संग अतिथि। स्रोत: सोसाइटीसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में सात दिन तक चला विश्व धरोहर सप्ताह बुधवार को ऐतिहासिक विरासत, प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली अतीत की यादों के साथ संपन्न हो गया। समापन समारोह में 150 से अधिक सरकारी स्कूली विद्यार्थियों ने संग्रहालय की कृषि एवं ग्रामीण गैलरी का अवलोकन कर सदियों पुरानी ग्रामीण जीवनशैली और खेती-किसानी की परंपराओं को करीब से जाना। यहां रखे 400 साल से भी अधिक पुराने कृषि उपकरणों से लेकर प्राचीन बर्तन और ऐतिहासिक धरोहरों ने विद्यार्थियों को खासा आकर्षित किया।विश्व धरोहर सप्ताह के सात दिवसीय आयोजन का समापन स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में उत्साह और ऐतिहासिक विरासत के संदेश के साथ हुआ। समापन समारोह में डिप्टी डीईओ रविंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राकेश गौतम विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार ने सरकारी स्कूलों से पहुंचे 150 से अधिक विद्यार्थियों को कृषि एवं ग्रामीण गैलरी में प्रवेश करवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन ऑफ द सोनीपत टाउन के सदस्य सचिव राजेश कुमार खत्री ने अतिथियों का गोल्डन धागों से निर्मित वस्त्र एवं मोर पंख भेंट कर पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया।डिप्टी डीईओ रविंद्र कुमार ने संग्रहालय की सराहना करते हुए कहा कि यहां प्रदर्शित प्राचीन वस्तुएं वास्तव में अनमोल हैं। इन वस्तुओं को करीब से देखकर विद्यार्थियों को न केवल प्राचीन इतिहास, बल्कि सोनीपत की ऐतिहासिक हवेलियों, संस्कृति और सभ्यता को समझने का अवसर मिला है। खास बात यह है कि कृषि एवं ग्रामीण गैलरी में 400 साल से भी अधिक पुराने लकड़ी के हल, बैलों का जुआ, बीजोंडी, लकड़ी से निर्मित जैली और ओरना, प्राचीन लकड़ी एवं मिट्टी के बर्तन तथा पुरानी चक्कियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ये वस्तुएं उस दौर की याद दिलाती हैं, जब खेती-किसानी पूरी तरह पारंपरिक साधनों पर निर्भर थी।जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राकेश गौतम ने कहा कि स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में जिले के 12 ऐतिहासिक स्थलों को भी प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने अध्यापकों से आह्वान किया कि वह समय-समय पर विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाएं, ताकि बच्चे किताबों में पढ़े इतिहास को वास्तविक रूप में देख और समझ सकें। इससे उनके ज्ञान के साथ मानसिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।सोसाइटी के सदस्य सचिव राजेश कुमार खत्री ने बताया कि यहां करीब 200 साल पुराने पारंपरिक सिंचाई साधन रहट को स्थापित करने का कार्य भी अंतिम चरण में है। जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय को देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए खोले जाने की योजना है। साथ ही इसके संचालन में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।