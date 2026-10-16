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Sonipat News: होते रहे धमाके, 30 श्रमिकों ने भागकर बचाई जान

Fri, 16 Oct 2026 02:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 16 Oct 2026 02:50 AM IST
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30 workers escaped and saved their lives
सोनीपत। गांव बारोटा के पास लीजेंड पॉलीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड गद्दा फैक्टरी में वीरवार तड़के लगी भीषण आग ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। आग की चपेट में आने से चाचा कैलाश (34) और भतीजे सुनील (19) की मौत हो गई। वहां के 30 श्रमिकों ने भागकर जान बचाई जबकि फोम में धमाके होते रहे।
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दोनों के शवों के बजाय तलाशी के दौरान कंकाल मिले हैं। पहचान की पुष्टि अब डीएनए जांच से होगी। बताया जा रहा है कि फैक्टरी के दो में से एक ही गेट खुला था। टिन शेड से बनी फैक्टरी पूरी तरह भरभरा कर गिर गई।
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वीरवार तड़के फैक्टरी में आग लगने के दौरान करीब 36 श्रमिक काम कर रहे थे। आग तेजी से फैलने पर करीब 30 श्रमिकों ने बाहर भागकर जान बचाई जबकि कैलाश और सुनील अंदर गोदाम में ही फंस गए। उनके साथ गोदाम में प्रेम सागर, राजेश व पवन भी फंसे थे। प्रेम सागर 75 फीसदी, राजेश 55 फीसदी और पवन 30 फीसदी तक झुलसे हैं।
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