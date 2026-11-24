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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। विश्व धरोहर सप्ताह के छठें दिन मंगलवार को स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त अमित धनखड़ ने पुलिस कर्मियों के साथ गैलरी का अवलोकन किया।पुलिस गैलरी में संरक्षित ऐतिहासिक वर्दी, हथियार और दुर्लभ वस्तुओं के माध्यम से पुलिस विभाग के करीब 200 साल पुराने इतिहास से रूबरू करवाया गया। एसीपी अमित धनखड़ ने कहा कि स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें पुलिसकर्मियों को अपने विभाग के गौरवशाली इतिहास और बलिदान की परंपरा से परिचित करवाती हैं। सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन ऑफ द सोनीपत टाउन के सदस्य सचिव राजेश कुमार खत्री ने मुख्य अतिथि का गोल्डन धागों से निर्मित वस्त्र और मोर पंख भेंट कर स्वागत किया।1829 और 1853 की वर्दियां भी संरक्षितपुलिस गैलरी में वर्ष 1829 और 1853 से संबंधित आईजी स्तर के अधिकारियों और पुलिस जवानों की पुरानी वर्दियों को भी संरक्षित किया गया है। अंग्रेजी शासनकाल की पिस्तौल और करीब 200 वर्ष पुरानी चमड़े से निर्मित छितर भी आकर्षण का केंद्र हैं। ये वस्तुएं समय के साथ पुलिस व्यवस्था, कार्यप्रणाली और उस दौर की जीवनशैली में आए बदलावों की जानकारी देती हैं।