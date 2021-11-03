Sirsa News: अज्ञात युवक का शव रानियां रोड पर, हाथ पर टैटू

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सिरसा। रानियां रोड के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक के हाथ पर आई लव कृष्णा का टैटू बना हुआ है।जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शव दो दिन पहले झाड़ियों में मिला था। शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया है।शव को 72 घंटे तक शव गृह में रखा जाएगा। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।