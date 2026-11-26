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मुख्य सीवरेज लाइनों को बदलने और मरम्मत करने के दौरान कई बार संबंधित लाइनों को ब्लॉक करना पड़ता है। ऐसे में सीवरेज के पानी की निकासी वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से करवाई जाती है। इस प्रक्रिया के चलते शहर के कुछ क्षेत्रों में अस्थायी रूप से सीवरेज ब्लॉक होने की समस्या सामने आती है। इसके अलावा लंबे समय से बंद पड़ी लाइनों को सुचारू करने के लिए विभाग ने विशेष सीवरेज सफाई का टेंडर भी जारी किया है। इससे पुरानी लाइनों की सफाई करवाकर निकासी व्यवस्था बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।57 किलोमीटर लंबी लाइन बदलने का काम जारीअमरूत योजना के तहत 200 से 500 एमएम तक की क्षमता वाली पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, गर्मियों में पानी का दबाव अधिक रहने के कारण काम करने में परेशानी आती है, जबकि सर्दियों में परिस्थितियां अनुकूल रहने से काम तेजी से किया जाता है। विभाग की ओर से मुख्य लाइनों को बदलने और उनकी मरम्मत का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है।25 वैध कॉलोनियों में बिछेंगी सीवरेज और पेयजल लाइनेंनगर परिषद के दायरे में आने वाली 25 कॉलोनियों को वैध किया गया है। इन कॉलोनियों में सीवरेज और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लाइनें बिछाई जानी हैं। कुछ कॉलोनियों में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से काम शुरू भी किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार, यहां भविष्य में बढ़ने वाली आबादी और पानी व सीवरेज के संभावित दबाव को ध्यान में रखकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है।गैस और ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें बिछाने से भी परेशानीशहर में रिलायंस गैस और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने वाली एजेंसियां भी विभाग के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अधिकारियों के अनुसार, अंडरग्राउंड मशीनों के माध्यम से लाइन बिछाने के दौरान कई बार पेयजल और सीवरेज की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इससे पेयजल सप्लाई में सीवरेज का पानी मिलने और सीवरेज लाइन धंसने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। लीकेज या क्षतिग्रस्त लाइन का पता लगाने के लिए कई बार एक ही सड़क को अलग-अलग स्थानों से खोदना पड़ता है।आगामी 40 सालों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अमरूत प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसी आधार पर बड़ी सीवरेज लाइनों को बदलने और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। सीवरेज सफाई के लिए भी एजेंसी को काम सौंपा गया है। मार्च 2027 तक सीवरेज की समस्या को काफी हद तक खत्म करने का लक्ष्य है।राजेश कुमार, एक्सईएन, जन स्वास्थ्य विभाग