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शहर के मुख्य बाजारों में बरसाती लाइन बिछाने के बाद टूटी सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य जारी है। अस्थायी तौर पर इंटरलॉकिंग लगाकर वाहन चालकों को राहत दी जा रही है। मगर कुछ बाजार की गलियों व सड़कों पर खुदाई के बाद मिट्टी का लेवल बिगड़ गया है और पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर परिषद ने निर्णय लिया है कि प्रतिदिन बाजारों की सड़कों का निरीक्षण कर जहां लेवल दुरुस्त नहीं है, उसे ठीक करवाया जाएगा।इसी कड़ी में, वीरवार को नगर परिषद अध्यक्ष वीर शांति स्वरूप सुरतगड़िया चौक से सुभाष चौक तक क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। बरसाती लाइन बिछाने के कार्य के चलते सड़क उबड़-खाबड़ हो गई थी, जिससे वाहन चालकों, व्यापारियों और दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अध्यक्ष ने मौके पर जेसीबी बुलाकर सड़क का लेवल दुरुस्त करवाया। सड़क दुरुस्त करवाने के साथ-साथ जल्द ही इंटरलॉकिंग लगाकर व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही अध्यक्ष ने आदेश दिए हैं कि बाजारों की सड़कों से अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जाएगा। जिससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी न उठानी पड़े।पुलिस के सहयोग से चलाया जाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियाननगर परिषद अध्यक्ष के बाजारों के निरीक्षण के दौरान सीएसआई जयवीर सिंह, जेई दीपक और ठेकेदार मौके पर मौजूद रहे। वहीं, ट्रैफिक थाना प्रभारी व अन्य कर्मचारी मौके पर आए और नगर परिषद के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। अध्यक्ष वीर शांति स्वरूप ने कहा कि बाजारों में व्यवस्था बनाने को लेकर सभी प्रयास किए जाएंगे। व्यापारियों के सहयोग से सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।