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Sirsa News: डबवाली मोर्चरी विवाद सुलझा, एसडीएम के निर्देश पर व्यवस्थाएं सुधरेंगी

Fri, 23 Oct 2026 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:49 PM IST
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morchari dispute solved
संवाद न्यूज एजेंसी
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डबवाली। उपमंडल नागरिक अस्पताल डबवाली की मोर्चरी में अव्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में हुई एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया।
एसडीएम योगेश दिलहौर की अध्यक्षता में मोर्चरी के ढांचे को सुधारने और पारदर्शिता लाने के लिए कई ठोस निर्णय हुए। यह विवाद दरिया सिंह नामधारी की शिकायत पर शुरू हुआ था। उन्होंने अपने भाई फतेह सिंह आजाद का शव मोर्चरी में खराब होने की शिकायत की थी।
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सिविल सर्जन, सिरसा कार्यालय के निर्देश पर यह विशेष बैठक बुलाई गई थी। इसमें अस्पताल प्रशासन और शिकायतकर्ता पक्ष आमने-सामने बैठकर चर्चा करने पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुदीप गोयल, डॉ. सौरभ अरोड़ा तथा डॉ. हरसिमरन सिंह मौजूद रहे। शिकायतकर्ता दरिया सिंह ने भी क्षेत्र के लोगों की चिंताओं को मजबूती से रखा।
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मोर्चरी में सुधार के प्रमुख निर्णय
एसडीएम ने मोर्चरी में 2 चेंबर वाला नया डीप फ्रीजर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके लिए उच्च अधिकारियों को तुरंत मांग पत्र भेजा गया है। पारदर्शिता के लिए शव रखने के निर्धारित शुल्क का बोर्ड लगेगा और अनुचित वसूली की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित होगा। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। शिकायतकर्ता दरिया सिंह ने इन निर्णयों पर संतोष जताते हुए शिकायत बंद करने पर सहमति दे दी।
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