Sirsa News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 26 Nov 2026 11:55 PM IST
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शिविर
योग शिविर- नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 6 बजे।
जीवन कौशल शिविर- रानियां कुस्सर स्कूल में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर - सुबह 9 बजे।
प्रशिक्षण शिविर- डिंग डाइट में शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर सुबह 11 बजे।
सामाजिक सरोकार
जनजागरूकता: - सीडीएलयू में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
धार्मिक
शिव कथा :- मोटा पन्नीवाला गोशाला में शिव पुराण कथा सुबह 11 बजे।
भजन संध्या : - श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
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योग शिविर- नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 6 बजे।
जीवन कौशल शिविर- रानियां कुस्सर स्कूल में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर - सुबह 9 बजे।
प्रशिक्षण शिविर- डिंग डाइट में शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर सुबह 11 बजे।
सामाजिक सरोकार
जनजागरूकता: - सीडीएलयू में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
धार्मिक
शिव कथा :- मोटा पन्नीवाला गोशाला में शिव पुराण कथा सुबह 11 बजे।
भजन संध्या : - श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।