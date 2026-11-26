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योग शिविर- नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 6 बजे।

जीवन कौशल शिविर- रानियां कुस्सर स्कूल में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर - सुबह 9 बजे।

प्रशिक्षण शिविर- डिंग डाइट में शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर सुबह 11 बजे।

सामाजिक सरोकार

जनजागरूकता: - सीडीएलयू में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।

धार्मिक

शिव कथा :- मोटा पन्नीवाला गोशाला में शिव पुराण कथा सुबह 11 बजे।

भजन संध्या : - श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।

शिविर