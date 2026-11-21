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दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय टीम ने अस्पताल के सबसे संवेदनशील विभागों का रुख किया। टीम के सदस्यों ने बाल गहन चिकित्सा इकाई , प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, टीबी वार्ड और नशा मुक्ति केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उपलब्ध चिकित्सीय उपकरणों, दवाइयों के स्टॉक, रिकॉर्ड के रखरखाव और संक्रमण नियंत्रण के तरीकों को बारीकी से परखा गया।निरीक्षण के दौरान टीम ने आपातकालीन विभाग की कार्यप्रणाली में छोटी से छोटी चूक को भी पकड़ लिया। टीम में शामिल डॉ. शीनू ने जब मरीज को रेफर करने की प्रक्रिया जांची, तो कर्मचारियों ने बताया कि चिकित्सक की पर्ची बनते ही मरीज को रेफर कर दिया जाता है। इस पर डॉ. शीनू ने सवाल उठाया कि चिकित्सक ने कब रेफर किया, एंबुलेंस कितनी देर में पहुंची और मरीज ट्रामा सेंटर से बाहर कब निकला, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड क्यों नहीं है। उन्होंने केवल चिकित्सक की पर्ची के भरोसे रहने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल अलग से रजिस्टर लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद अब आपातकालीन विभाग में मरीज के आने, उपचार शुरू होने से लेकर अस्पताल से बाहर निकलने तक की हर एक जानकारी समय के साथ दर्ज की जाने लगी है।अस्पताल परिसर में कुछ स्थानों पर सफाई व्यवस्था में मिली खामियों पर टीम ने कड़ा रुख अपनाया। निर्देश मिलते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और सफाई कर्मचारियों को लगाकर मौके पर ही कमियों को दुरुस्त करवाया। इसके अलावा टीम ने परिसर में कई जगहों पर दिशा-निर्देश बोर्ड (साइनेज) लगाने और अस्पताल द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का दस्तावेजीकरण करने के लिए व्यवस्थित रजिस्टर तैयार करने की सलाह दी।निरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्रीय टीम ने अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रशासनिक अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ करीब एक घंटे तक बैठक की। इसमें पूरे दौरे के दौरान सामने आई खामियों को बिंदुवार साझा कर उन्हें दूर करने के व्यावहारिक सुझाव दिए गए। साथ ही टीम ने इस बात पर जोर दिया कि जो सुविधाएं एनक्वास के पैमाने पर खरी उतरी हैं, उनकी गुणवत्ता को भविष्य में भी बरकरार रखा जाए।निरीक्षण के दौरान नशा मुक्ति केंद्र की कार्यप्रणाली और वहां भर्ती मरीजों को दी जा रही देखभाल से टीम काफी प्रभावित नजर आई। टीम ने केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना की। हालांकि सदस्यों ने सुझाव दिया कि केवल उपचार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं और आम लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी अधिक ध्यान दिया जाए।टीम वर्क दिया संदेशकेंद्रीय टीम ने कॉन्फ्रेंस के दौरान नर्सों व चिकित्सकों सलाह देते हुए कहा कि अस्पताल में टीम वर्क दिखाई नहीं दे रहा है। हर कोई सिर्फ अपने काम तक ही सीमित नजर आ रहा है। अगर सारे चिकित्सक व नर्सों के साथ अन्य कर्मचारी मिलकर काम करेंगे तो अस्पताल की स्थिति अब कई गुना ज्यादा अच्छी हो सकती है।केंद्रीय टीम ने सभी विभागों का बेहद बारीकी से निरीक्षण किया है। टीम ने जो भी कमियां बताई हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है। नशा मुक्ति केंद्र सहित कई विभागों के काम को टीम ने सराहा है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि एक माह बाद आने वाली रिपोर्ट में अस्पताल को बेहतर अंक मिलेंगे। डॉ. पंकज गर्ग, एनक्वास नोडल अधिकारीएनक्वास का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र हासिल करना नहीं, बल्कि आमजन को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। टीम के सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो सुविधाएं मानकों पर खरी उतरी हैं, उन्हें स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। सफाई व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डॉ. आरके दहिया, प्रधान चिकित्सा अधिकारी