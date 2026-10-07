फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Farmers up in arms in Sirsa: Official's vehicle surrounded after failing to get DAP tokens; protest staged

सिरसा में किसानों का हल्ला बोल: डीएपी के टोकन नहीं मिलने पर अधिकारी की गाड़ी को घेरा, लोगों ने लगाया धरना

Wed, 07 Oct 2026 11:30 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 07 Oct 2026 11:30 AM IST
सार

बीते एक सप्ताह में डीएपी नहीं मिलने को लेकर सिरसा के डबवाली रोड को दो बार किसान जाम कर चुके हैं। वहीं, बीते दिन चोपटा में किसान ने चोपटा भादरा रोड को जाम किया गया था। डीएपी को लेकर सरसों की बिजाई करने वाले किसानों को भी परेशानी उठानी पड़ रही हैं।

विज्ञापन
Farmers up in arms in Sirsa: Official's vehicle surrounded after failing to get DAP tokens; protest staged
मौके पर पहुंचे लोग - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नई अनाजमंडी के किसान विश्राम गृह में डीएपी को लेकर टोकन वितरण कृषि विभाग के अधिकारी करते हैं। बुधवार को भी टोकन वितरण का कार्य किया जाना था और मंडी में बड़े स्तर पर किसान आए हुए थे। मगर, सुबह से आए किसानों को डीएपी के लिए टोकन नहीं मिले और खत्म होने की बात कह वितरण करने वाले कर्मचारी चले गए। इसके बाद किसान गुस्सा गए और विरोध करना शुरू कर दिया।

विज्ञापन


टोकन वितरण पूरी तरह से नहीं होने की सूचना मिलने पर जब कृषि विभाग के अधिकारी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे तो किसानों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी के आगे बैठ गए। उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। 10 से 15 मिनट तक गाड़ी के आगे बैठे रहने के बाद अधिकारी वापस लौट गए। वहीं, किसानों के विरोध की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से बातचीत की। फिलहाल मौजूदा समय में किसान टोकन नहीं मिलने को लेकर अपना विरोध जता रहे है। 
विज्ञापन




बता दें कि बीते एक सप्ताह में डीएपी नहीं मिलने को लेकर सिरसा के डबवाली रोड को दो बार किसान जाम कर चुके हैं। वहीं, बीते दिन चोपटा में किसान ने चोपटा भादरा रोड को जाम किया गया था। डीएपी को लेकर सरसों की बिजाई करने वाले किसानों को भी परेशानी उठानी पड़ रही हैं। वहीं, अधिकारियों की माने तो डीएपी को लेकर कोई कमी नहीं है। एक सप्ताह के अंदर दो से तीन रैक डीएपी के आने वाले है, किसानों को सब्र करना होगा। गेहूं की बिजाई करने वाले किसानों के पास एक माह का समय बचा हुआ है और वह भी लाइनों में लगे हुए हैं। जबकि सरसों वाले किसानों के लिए ही फिलहाल स्टॉक आया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed