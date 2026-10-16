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हरियाणा: सिरसा में पराली जलाने का पहला मामला आया सामने, किसान पर प्राथमिकी दर्ज

Fri, 16 Oct 2026 04:11 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Fri, 16 Oct 2026 04:11 PM IST
सार

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरसा कार्यालय की ओर से थाना बड़ागुढ़ा में दी गई शिकायत में बताया गया कि रघुआना में किसान चंद्रपाल सिंह के खेत में पराली जलाने की घटना सामने आई थी।

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First case of stubble burning reported in Sirsa; FIR registered against a farmer
सांकेतिक फोटो - फोटो : संवाद

विस्तार
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जिले ओढ़ा ब्लॉक के बड़ागुढ़ा क्षेत्र के गांव  रघुआना में पराली जलाने के मामले में एक किसान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरसा की शिकायत पर की गई। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर पराली जलाने की घटना की पुष्टि की।  अहम बात यह है कि अभी तक जिले में महज 4 प्रतिशत धान की कटाई भी नहीं हुई हैं। गेहूं की बिजाई का वक्त अभी भी बहुत है। ऐसे में पराली जलाने का मामला सामने आने पर चौंकाने वाला है। 

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हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरसा कार्यालय की ओर से थाना बड़ागुढ़ा में दी गई शिकायत में बताया गया कि रघुआना में किसान चंद्रपाल सिंह के खेत में पराली जलाने की घटना सामने आई थी। इसके बाद मौके का निरीक्षण किया तो 10 मरले भूमि में पराली का जलना पाया गया। हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया की इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके आधार पर किसान चंद्रपाल सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस  प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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