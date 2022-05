{"_id":"62833d9ff0ab734be9072240","slug":"11-year-old-child-murdered-in-sirsa","type":"story","status":"publish","title_hn":"वारदात: 11 साल के मासूम की हत्या कर शव को खेत में दबाया, पुलिस ने परिवार के ही दो युवकों को किया काबू ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 17 May 2022 11:46 AM IST