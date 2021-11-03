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सांसद व कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने लोकसभा सत्र को लेकर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कभी संसद सत्र बुलाने की बात कही जाती है तो कभी सत्र नहीं होने की बात सामने आती है। सरकार के बदलते बयानों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सदन में विपक्ष के सवालों का सामना करने से बच रही है।संविधान दिवस के अवसर पर कुमारी सैलजा ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया। उन्होंने नागरिकों से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान और सरकार की जवाबदेही जरूरी है।सैलजा ने कहा कि संसद जनता की आवाज उठाने का प्रमुख मंच है। यहां निर्वाचित प्रतिनिधि आमजन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और सरकार से उसके फैसलों पर जवाब मांगते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से लोकसभा सत्र को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने और जनहित से जुड़े विषयों पर सदन में चर्चा सुनिश्चित करने की मांग की।