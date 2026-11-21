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पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि गांव ढुडियांवाली निवासी राशन डिपो होल्डर हिमांशु ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 8 सितंबर की रात्रि को राशन डिपो से गेहूं चोरी हो गया। अगले दिन सुबह जब वह डिपो पहुंचा तो मुख्य गेट के ताले टूटे हुए मिले।अंदर जांच करने पर गेहूं के करीब 52 कट्टे गायब मिले। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान जीवन नगर पुलिस चौकी की टीम ने गांव ढुडियांवाली में चार आरोपियों सुनील कुमार, सतपाल, राजेंद्र सिंह और सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।