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Sirsa News: चार मांगों पर बनी सहमति, नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल स्थगित

Wed, 07 Oct 2026 10:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 07 Oct 2026 10:36 PM IST
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Agreement reached on four demands, nursing officers suspend strike
सिरसा में बैठक में मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल स्थगित करने की जानकारी देते नर्सिंग ऑफिसर
सिरसा। चार प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद बुधवार को नर्सिंग ऑफिसर्स की दो घंटे की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य संस्थानों में चल रही सांकेतिक हड़ताल को नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के साथ बैठक के बाद रोकने का फैसला लिया।
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एसोसिएशन ने प्रदेशभर के नर्सिंग ऑफिसर्स से नियमित कार्य पर लौटने की अपील की है। एसोसिएशन के जिला प्रधान राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (एमओटीपी) को नर्सिंग कैडर पर लागू न करने, वाशिंग अलाउंस सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा था। मंगलवार शाम राज्य प्रधान विनीता बांगड़, राज्य कोषाध्यक्ष सुमन कुंडू और राज्य संयुक्त सचिव संतोष शर्मा की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।
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बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा और डीजीएचएस डॉ. मनीष बंसल मौजूद रहे। एसोसिएशन के अनुसार चार मांगों पर सहमति बनी। इनमें एमओटीपी को नर्सिंग कैडर पर लागू नहीं करना, मेवात और पलवल में कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों को विशेष भत्ता देना शामिल है।
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दोनों जिलों के नर्सिंग ऑफिसर्स को अपने गृह जिलों में तबादला लेने की सुविधा देने पर भी सहमति बनी। पिछले वर्ष से बंद यूनिफॉर्म अलाउंस को एरियर सहित अर्जेंट बेसिस पर जारी करने का निर्णय भी हुआ।
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