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Sirsa News: चोरमार के पास ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, व्यक्ति की मौत

Thu, 08 Oct 2026 10:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 08 Oct 2026 10:26 PM IST
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A tractor hit a bike near Chor Mar, person dies
ओढ़ां। क्षेत्र में बुधवार देर शाम हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घटनाओं की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी।
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गांव चोरमार निवासी परमजीत सिंह (63) बाइक पर जगमालवाली से अपने गांव लौट रहा था। रात करीब आठ बजे चोरमार-जगमालवाली मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में परमजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परमजीत सिंह दिहाड़ीदार मजदूर था।
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पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वीरवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। ट्रैक्टर गांव जगमालवाली का बताया जा रहा है।
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सांड के सामने आने से पेड़ से टकराई बाइक
वहीं ओढ़ां में कालांवाली रोड स्थित एक निजी स्कूल के पास गांव गदराना निवासी गुरजंट सिंह (20) बाइक से ओढ़ां से कालांवाली जा रहा था। अचानक सांड बाइक के सामने आ गया जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में गुरजंट सिंह के सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आईं। उसे ओढ़ां के अस्पताल ले जाया गया जहां से चिकित्सकों ने सिरसा रेफर कर दिया।
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