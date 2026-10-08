Sirsa News: चोरमार के पास ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, व्यक्ति की मौत

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गांव चोरमार निवासी परमजीत सिंह (63) बाइक पर जगमालवाली से अपने गांव लौट रहा था। रात करीब आठ बजे चोरमार-जगमालवाली मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में परमजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परमजीत सिंह दिहाड़ीदार मजदूर था।पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वीरवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। ट्रैक्टर गांव जगमालवाली का बताया जा रहा है।वहीं ओढ़ां में कालांवाली रोड स्थित एक निजी स्कूल के पास गांव गदराना निवासी गुरजंट सिंह (20) बाइक से ओढ़ां से कालांवाली जा रहा था। अचानक सांड बाइक के सामने आ गया जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में गुरजंट सिंह के सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आईं। उसे ओढ़ां के अस्पताल ले जाया गया जहां से चिकित्सकों ने सिरसा रेफर कर दिया।