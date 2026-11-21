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अदालतों में लंबित चेक बाउंस के मुकदमों को आपसी रजामंदी से सुलझाने के लिए शनिवार को जिले में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय सिरसा सहित डबवाली और ऐलनाबाद उपमंडल न्यायालयों में लगी इस लोक अदालत में कुल 63 मुकदमों को सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से 38 मुकदमों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इन मुकदमों में समझौते के तहत कुल 1 करोड़ 48 लाख 76 हजार 617 रुपये की राशि का निस्तारण हुआ है।हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित यह विशेष लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पुनीश जिंदिया के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज इन विवादों को निपटाने के लिए जिला व उपमंडल स्तर पर अलग-अलग न्यायिक पीठों का गठन किया गया था।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष बगोतिया ने बताया कि जिला न्यायालय में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवजीत क्लेर तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिचु की अदालतों में मामलों की सुनवाई हुई। वहीं उपमंडल स्तर पर डबवाली में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कृतिका और ऐलनाबाद में उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष आर्य की अदालत में पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर विवादों का समाधान करवाया गया। उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मुकदमों का त्वरित निपटारा कर आमजन को सरल, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध करवाना है।