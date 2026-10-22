फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   35 kg 730 grams of poppy husk seized from a trailer; driver arrested

Sirsa News: ट्राले से 35 किलो 730 ग्राम चूरा पोस्त बरामद, चालक गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 10:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
35 kg 730 grams of poppy husk seized from a trailer; driver arrested
सिरसा। सीआईए ऐलनाबाद पुलिस ने रामपुरा रोड पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्राले से 35 किलो 730 ग्राम चूरा पोस्त बरामद कर गांव वैदवाला निवासी चालक पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस टीम गांव नीमला के पास रामपुरा रोड पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सामने से एक ट्राला आता दिखाई दिया। पुलिस ने चालक को रुकने का इशारा किया तो उसने ट्राला भगाने का प्रयास किया। पुलिस कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्राले को रुकवाया और चालक को मौके पर काबू कर लिया। तलाशी के दौरान ट्राले के केबिन में रखे दो प्लास्टिक के कट्टों से 35 किलो 730 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस का दावा है कि सप्लायर को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed