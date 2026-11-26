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पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि वीरवार को मल्लेकां चौकी पुलिस की टीम मल्लेकां से माधोसिंघाना की तरफ गश्त कर रही थी। इसी दौरान सामने से बुलेट बाइक पर एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी देखकर युवक अचानक बाइक मोड़कर वापस भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे काबू कर लिया। पूछताछ के दौरान युवक बाइक के दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाया, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने बाइक पर लगे बैग की तलाशी ली तो उसमें से 1800 गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने आरोपी और बरामद गोलियां आगामी कार्रवाई के लिए उनके सुपुर्द कर दीं।

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सिरसा। मल्लेकां चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान बुलेट बाइक सवार एक युवक को नशे में इस्तेमाल होने वाली 1800 गोलियों सहित काबू किया है। आरोपी कालूराम गांव मल्लेकां सिरसा का रहने वाला है। पुलिस ने बाइक को भी इंपाउंड कर दिया है।