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Sirsa News: फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने डबवाली क्षेत्र में 12 सैंपल भरे

Fri, 23 Oct 2026 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:54 PM IST
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12 food sample taken
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के लिए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय है। टीम ने शुक्रवार को डबवाली क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान मिठाई और डेयरी की दुकानों से 12 खाद्य उत्पादों के नमूने लिए गए।
यह कार्रवाई डॉ. सुनील बिश्नोई, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में हुई। अधिकारियों के अनुसार, डेयरी से दूध और घी के नमूने मुख्य रूप से लिए गए हैं। त्योहारी सीजन में इनमें मिलावट की संभावना अधिक होती है।
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मिठाई की दुकानों से गुलाब जामुन, बेसन पिन्नी, रसगुल्ला, मिल्क केक और खोया बर्फी के नमूने भी लिए गए। इन सभी नमूनों को जांच के लिए चंडीगढ़ प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट लगभग 15 दिनों के अंदर आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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अधिकारियों ने ग्राहकों को खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दुकान पर साफ-सफाई और मिठाई के कम रंगदार होने का ध्यान रखें।
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