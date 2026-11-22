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पंचायत प्रधान सुभाष नंबरदार ने कहा जिन किसानों ने किसान आंदोलन में शहादत दी है उनको सम्मान मिलना चाहिए। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा कि 2020-21 के किसान आंदोलन में शहीद हुए करीब 750 किसानों की याद में टिकरी बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाने के लिए 2 से 4 एकड़ जमीन आवंटित की जानी चाहिए।उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को भी प्रमुखता से दोहराया। सुरेश कौथ ने बताया कि यह यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर पहुंचेगी जहां शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी महम के स्थानीय किसान नेताओं ने यात्रा में शामिल जत्थे के लिए जलपान की व्यवस्था की रात्रि ठहराव पूर्व विधायक बलराज कुंडू के कार्यालय पर हुआ। बताया रविवार को यात्रा का ठहराव बहुअकबरपुर गांव में स्थित अठगामा भवन में होगी।माैके पर महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत प्रधान सुभाष नंबरदार, महासचिव राजा प्रधान बहलबा, राजेश गोयत, दलीप सरपंच, जोगिंद्र गोयत, जीतू मेंबर, निंदाना तपा प्रधान सत्ते फौजी, मुंढाल तपा प्रधान दिलावर सिंह, मोखरा तपा प्रधान रामरस, राजबीर व महम तपा प्रधान महाबीर गोयत मौजूद रहे।