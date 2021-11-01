रोहतक। मोखरा गांव के मीना हत्याकांड में आरोपी पति नरेश उर्फ निशू पहलवान को पुलिस सोमवार को घटनास्थल पर ले जाकर निशानदेही कराएगी। साथ ही वारदात में प्रयोग की गई रॉड, वारदात के समय आरोपी द्वारा पहने कपड़े और अन्य हथियार भी बरामद करने का प्रयास करेगी। रिमांड पूरा होने पर उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।बहादुरगढ़ निवासी अजय ने गुरुवार को बहुअकबरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 2006 में उसकी बहन मीना की शादी नरेश उर्फ निशू पहलवान से हुई थी, जबकि रीना की शादी नरेश के भाई कुलदीप से हुई थी। बुधवार रात नरेश ने रॉड मारकर मीना की हत्या कर दी। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल आरोपी पति नरेश उर्फ निशू पहलवान चार दिन के रिमांड पर है।