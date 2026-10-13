फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Himanshi, Shruti, and Khushi selected for weightlifting.

Rohtak News: भारोत्तोलन में हिमांशी, श्रुति और खुशी का चयन

Tue, 13 Oct 2026 09:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 13 Oct 2026 09:26 PM IST
विज्ञापन
Himanshi, Shruti, and Khushi selected for weightlifting.
28-कोच के साथ टेबल टेनिस के खिलाड़ी। स्रोत : खेल विभाग
रोहतक। खेल महाकुंभ के लिए जिले की टीम के चयन के लिए आयोजित ट्रायलों के दौरान खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। भारोत्तोलन की लड़कियों की टीम में हिमांशी, श्रुति, खुशी, राधिका, रिशिका, गीत, श्रुति और लक्षिता का चयन हुआ। लड़कों की टीम में मयंक, गगन, अरुन, वंश, पियुष, हरिश, मितांशु और विशेष ने जगह बनाई। टेबल टेनिस में डिवा, अवनी, डिंपी, अंशिका और सुहाना का चयन हुआ। लड़कों में निकुंज, पारस, ध्रुव, मयंक और वरुण ने बाजी मारी। इनके अतिरिक्त हॉकी के लिए भी जिले की लड़कों व लड़कियों की टीमें बनाई गई हैं। संवाद
विज्ञापन


ट्रायल का आयोजन खेल विभाग की देख-रेख में किया गया। हॉकी के ट्रायल राजीव गांधी खेल परिसर में हुए जबकि टेबल टेनिस के ट्रायल राजकीय महिला महाविद्यालय में हुए। भारोत्तोलन के खिलाड़ियों ने महम के खेल स्टेडियम में दम दिखाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed