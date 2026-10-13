Rohtak News: भारोत्तोलन में हिमांशी, श्रुति और खुशी का चयन

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ट्रायल का आयोजन खेल विभाग की देख-रेख में किया गया। हॉकी के ट्रायल राजीव गांधी खेल परिसर में हुए जबकि टेबल टेनिस के ट्रायल राजकीय महिला महाविद्यालय में हुए। भारोत्तोलन के खिलाड़ियों ने महम के खेल स्टेडियम में दम दिखाया।

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रोहतक। खेल महाकुंभ के लिए जिले की टीम के चयन के लिए आयोजित ट्रायलों के दौरान खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। भारोत्तोलन की लड़कियों की टीम में हिमांशी, श्रुति, खुशी, राधिका, रिशिका, गीत, श्रुति और लक्षिता का चयन हुआ। लड़कों की टीम में मयंक, गगन, अरुन, वंश, पियुष, हरिश, मितांशु और विशेष ने जगह बनाई। टेबल टेनिस में डिवा, अवनी, डिंपी, अंशिका और सुहाना का चयन हुआ। लड़कों में निकुंज, पारस, ध्रुव, मयंक और वरुण ने बाजी मारी। इनके अतिरिक्त हॉकी के लिए भी जिले की लड़कों व लड़कियों की टीमें बनाई गई हैं। संवाद