Rewari News: नाटक से युवाओं को नशे के खिलाफ किया जागरूक

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तत्व सत्य एलएलपी और पीपल ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट ने भरतमुनि कला केंद्र के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए। रंगकर्मी मदन डागर के मार्गदर्शन और डॉ. अंकुर के निर्देशन में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया।नाटक के माध्यम से बताया गया कि नशा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।इस दौरान विद्यार्थियों को नशे से बचने और दूसरों को जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई। विद्यालय की प्राचार्य मंजू यादव को स्मृति चिह्न और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।जिला स्तरीय कार्यक्रम के बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धारूहेड़ा, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भालखी माजरा और निमोठ-डहीना में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा जाटूसाना और नाहड़ गांव में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। नुक्कड़ नाटक टीम में आर्यन, शुभम, मनीष और गौरव सहित अन्य कलाकार शामिल रहे।