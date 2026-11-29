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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, 28 नवंबर को सूचना मिलने पर निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने बीपीएल फ्लैट सनसिटी के पास दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके पास से नशीले पदार्थ बरामद हुए।

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रेवाड़ी। सीआईए रेवाड़ी ने नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में गांव गोकलगढ़ निवासी निखिल को गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल बीपीएल फ्लैट सनसिटी में रह रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 1.08 ग्राम स्मैक और 6.62 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।