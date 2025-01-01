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Rewari News: पुण्यतिथि पर याद किए गए साहित्यकार पं. हेमचंद्र

Fri, 09 Oct 2026 12:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 09 Oct 2026 12:24 AM IST
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Writer Pt. Hemchandra remembered on his death anniversary.
कार्यक्रम में भाग लेने वाले वक्ता, कवियों व विद्या​र्थियों को सम्मानित करते मंच के सदस्य। स्रोत
रेवाड़ी। गांव करनावास निवासी साहित्यकार पं. हेमचंद्र वैज्ञानिक की 29वीं पुण्यतिथि पर राजकीय विद्यालय में स्मृति समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान साहित्यकारों ने पं. हेमचंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि उनका साहित्य समाज को दिशा देने वाला है।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. लक्ष्मीनारायण कौशिक ने की। वरिष्ठ साहित्यकार प्रो. रमेशचंद्र शर्मा मुख्य अतिथि रहे। डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा मुख्य वक्ता रहे।
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वैदिक शिव मंदिर देवलावास के महंत वेद प्रकाश वैदिक के प्रवचन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। विशिष्ट अतिथि नेमीचंद शांडिल्य और डॉ. कविता गुप्ता ने पं. हेमचंद्र की रचनाओं पर चर्चा की। साहित्यकार पंडित कैलाशचंद भारद्वाज ने स्वागताध्यक्ष रहे।
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इस दौरान हुई काव्य गोष्ठी में रचनाकारों और विद्यार्थियों ने अपनी रचनाएं सुनाईं। गोष्ठी में डॉ. मुकुट अग्रवाल, प्रेमपाल अनपढ़, तेजभान कुकरेजा, डॉ. कविता गुप्ता, छवि भारद्वाज, यतिन चारण, डॉ. सुनीता यादव और ललिता यादव सहित अन्य रचनाकारों ने काव्य पाठ किया।

विद्यार्थियों में रुद्र, सनाया, आंचल, दिव्या, तनु, मुस्कान, खुशी, पायल, अंतिम, अंजलि और जिया ने भी प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर सरपंच अशोक कुमार, पूर्व सरपंच सुभाष कुमार, पंच आत्मप्रकाश, भगवत दयाल, राजकुमार, अजय भारद्वाज, धर्मवीर यादव और राजपाल यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
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