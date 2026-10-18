Rewari News: ऑटो में पर्स चुराने वाली महिला गिरफ्तार, 40 हजार रुपये बरामद

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रेवाड़ी। ऑटो में सफर के दौरान महिला का पर्स चोरी करने की आरोपी महिला राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के गांव गोठड़ा निवासी उषा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 40 हजार रुपये बरामद हुए हैं। एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार मोहल्ला लक्ष्मी नगर निवासी कैलाश देवी ने 14 अक्तूबर को शिकायत दी थी कि वह 12 अक्तूबर को अपनी बहन और दो भांजियों के साथ रेवाड़ी में कपड़े खरीदने आई थीं। वे झज्जर चौक से ऑटो में बैठकर नाई वाली चौक पहुंचीं। ऑटो में दो अन्य महिलाएं भी सवार थीं। वहां उतरने के बाद कैलाश देवी ने अपना पर्स संभाला तो उसमें रखे 45 हजार रुपये गायब मिले। उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन ऑटो और संदिग्ध महिलाएं नहीं मिलीं। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए 14 अक्टूबर को उषा को गिरफ्तार कर लिया। अदालत से दो दिन का पुलिस रिमांड मिलने के बाद आरोपी की निशानदेही पर 40 हजार रुपये बरामद किए गए। पुलिस मामले में अन्य संभावित आरोपियों और पूर्व की वारदातों के संबंध में भी जांच कर रही है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।