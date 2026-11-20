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बाजार में लहंगे, शेरवानी, सूट और अन्य पारंपरिक परिधानों की मांग बढ़ने लगी है। कारोबारियों को इस शादी सीजन में करीब 10 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है। इस बार पारंपरिक पहनावे के साथ थीम आधारित और कस्टम डिजाइन वाले परिधानों को अधिक पसंद किया जा रहा है।दूल्हा-दुल्हन की पोशाकों में एक-दूसरे से मेल खाते रंगों का चयन किया जा रहा है। पिंक और डार्क ग्रीन, रेड और डार्क ग्रीन जैसे कलर कॉम्बिनेशन के साथ सिल्वर कपड़ों पर सुनहरे धागों की कढ़ाई वाले परिधान ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।वहीं, दुल्हनों के लिए कांजीवरम और राजस्थानी जयपुरिया साड़ियों की भी मांग है। बाजार में ये साड़ियां आठ हजार से 25 हजार रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं।शादी में दूल्हा-दुल्हन के परिधानों पर हजारों रुपये खर्च करने के बजाय अब कई परिवार किराये पर कपड़े लेना पसंद कर रहे हैं। बाजार में दुल्हनों के लिए डिजाइनर लहंगे, भारी साड़ियां और गाउन, जबकि दूल्हों के लिए शेरवानी, सूट, साफा और अन्य पारंपरिक परिधान किराये पर उपलब्ध हैं।कम कीमत में मनपसंद डिजाइन और लेटेस्ट फैशन के कपड़े मिलने के कारण यह विकल्प लोगों को आकर्षित कर रहा है। बजट में शादी करने वाले परिवारों के साथ-साथ फैशन के शौकीन युवा भी किराये के परिधानों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे बाजार में खरीदारी के साथ किराये के कपड़ों का कारोबार भी बढ़ने की उम्मीद है।नया बाजार के रेडीमेड कपड़ा विक्रेता रमेश गुप्ता ने बताया कि बाजार में दुल्हनों के लिए लहंगे 12 हजार से 55 हजार रुपये तक उपलब्ध हैं। वहीं, दूल्हों के लिए शेरवानी की कीमत 5 हजार से 20 हजार रुपये तक है। इनमें 10 से 12 हजार रुपये की शेरवानी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है।शादी सीजन को देखते हुए दुकानों पर आकर्षक डिजाइन और नए फैशन के परिधानों का स्टॉक मंगवाया गया है, ताकि ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार विकल्प मिल सकें।दुकानदार वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शादी के सीजन में शेरवानी और अन्य कपड़ों की सिलाई के लिए करीब दो महीने पहले से ही बुकिंग शुरू हो जाती है। ग्राहक अपनी पसंद के डिजाइन और बेहतर फिटिंग के लिए पहले से ऑर्डर देते हैं।इससे समय पर कपड़े तैयार किए जा सकें और फिटिंग या डिजाइन में किसी प्रकार की कमी न रहे। शादी सीजन को देखते हुए इन दिनों बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है।