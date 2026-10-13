Rewari News: ग्रामीणों को दी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

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सेवा संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी एवं एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, स्वरोजगार, कौशल विकास, ऋण सुविधा सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को गांव पुंसिका में सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा। एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि सेवा सेतु कैंप में नागरिकों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से कैंप का लाभ उठाने की अपील की है।