फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Villagers informed about schemes at the Seva Setu camp.

Rewari News: सेवा सेतु शिविर में ग्रामीणों को दी योजनाओं की जानकारी

Sat, 03 Oct 2026 11:52 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Villagers informed about schemes at the Seva Setu camp.
गांव बोलनी में आयोजित कैंप के दौरान उप​स्थित वि​भिन्न विभागों के अ​धिकारी। प्रशासन
रेवाड़ी। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को गांव बोलनी में सेवा सेतु कैंप का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई। पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया बताई गई।
विज्ञापन

जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू बाला ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी उपलब्धियों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है।
विज्ञापन

इन शिविरों का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें छोटी-छोटी जानकारियों के लिए दूर स्थित कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
विज्ञापन
विज्ञापन

कैंपों के माध्यम से पात्र नागरिकों को योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे सेवा सेतु कैंपों में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और पात्रता के अनुसार सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। सोमवार को नंदरामपुर बास में सेवा सेतु कैंप आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed