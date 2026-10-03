Rewari News: सेवा सेतु शिविर में ग्रामीणों को दी योजनाओं की जानकारी

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जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू बाला ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी उपलब्धियों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है।इन शिविरों का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें छोटी-छोटी जानकारियों के लिए दूर स्थित कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।कैंपों के माध्यम से पात्र नागरिकों को योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे सेवा सेतु कैंपों में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और पात्रता के अनुसार सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। सोमवार को नंदरामपुर बास में सेवा सेतु कैंप आयोजित किया जाएगा।